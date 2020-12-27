أبو عاصي: مشاركة المرأة في الدعوة أمر كنا نفتقده (فيديو)

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قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بـ جامعة الأزهر، إن مشاركة المرأة والعمل النسائي في الدعوة، أمر كنا نفتقده منذ زمن بعيد.



وأضاف أبو عاصي، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى على، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن قرار وزير الأوقاف بتعيين المرأة هو أمر في غاية الأهمية.



ولفت إلى أنه استقبل أمس وفد سوداني من الدعاة لتلقي دورات في أكاديمية الأوقاف، مضيفًا أن مصر والسودان بينهما قاسم ومصير مشترك.

