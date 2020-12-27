أبو عاصي: مشاركة المرأة في الدعوة أمر كنا نفتقده (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بـ جامعة الأزهر، إن مشاركة المرأة والعمل النسائي في الدعوة، أمر كنا نفتقده منذ زمن بعيد.

وأضاف أبو عاصي، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى على، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن قرار وزير الأوقاف بتعيين المرأة هو أمر في غاية الأهمية.

ولفت إلى أنه استقبل أمس وفد سوداني من الدعاة لتلقي دورات في أكاديمية الأوقاف، مضيفًا أن مصر والسودان بينهما قاسم ومصير مشترك.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على بديل عمرو السولية أمام الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ 40 دقيقة

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 3 ساعات

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

08:28 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

08:00 م

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى