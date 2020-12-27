200 مليار جنيه إسترليني حجم تعويضات شركات التأمين بسبب كورونا

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قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن قطاع التأمين تأثر بشكل سلبي على مستوى العالم بسبب أزمة كورونا، في ظل وجود أشكال من التأمين الغير متعارف عليها غب مصر، مثل تأمين ضد إلغاء الاحتفالات او تنظيم المؤتمرات مثل أولمبياد طوكيو.



وتابع "الزهيري"، خلال حواره مع الإعلامي أسماعيل عماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن شركات التأمينات لعالمية تكبدت ملايين الدولارات نظرًا لإلغاء الاحتفالات أو البطولات خلال أزمة كورونا، لافتَا إلى أن التعويضات نتيجة الجائحة على مستوى العالم التي دفعت وستدفع ستصل لـ200 مليار جنيه أسترليني،



وأشار إلى أن هذه التعويضات أثرت بصورة كبيرة على شركات التأمين، لافتَا إلى أن الشركات التأمين على مستوى العالم تعمل على رفع قيمة التأمينات، لاسترداد المبالغ التي دفعت خلال الفترة الماضية، وهذا يعني ان خدمة التامين ستزيد في العالم كله الفترة المقبلة

