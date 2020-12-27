متحدث الوزراء: حظر إقامة أي مظاهر احتفالية في الفنادق أو الأندية أو الساحات المفتوحة ليلة رأس السنة

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل القرارات التي أعلنت عنها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بشأن احتفالات رأس السنة، وفرض غرامات فورية على من لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أن هناك جهات الضبطية القضائية التي ستتولى فرض تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية.



وتابع "ليس هناك إلزام على المواطن الذي يسير في الشارع بارتداء الكمامة، ولكن تطبيق الغرامة سيكون على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة في المصالح الحكومية أو المواصلات العامة أو الخاصة".



وأكد أنه سيتم حظر إقامة أي مظاهر احتفالية سواء في فندق أو نادي أو ساحة مفتوحة ليلة رأس السنة، مشيرًا إلى انه سيتم توقيع غرامة على أي من المطاعم أو الكافيهات التي تخالف الإجراءات الاحترازية أو إقامة حفل في رأس السنة.



وأوضح أن العقوبة الفورية تصل إلى 4 آلاف جنيه بالإضافة إلى الغلق الإداري لمدة أسبوع، وفي حالة قام بتكرار أي مخالفة يتم تغريمه مرة أخرى ومضاعفة مدة الغلق.



وأشار إلى أن المواطنين خلال قيادتهم لسيارتهم بمفردهم غير ملزمين بارتداء الحكومة، لافتًا إلى أنه يحظر على دور المناسبات إقامة أية سرادق عزاء خلال هذه الفترة وفي حالة المخالفة سيتم وقف المسئول عن هذه المنشأة إذا كانت تابعة لوزارة الأوقاف.



وتابع إذا كان دار مناسبات خاص يتم الدار وسيتم تغريم المسئول عنها وإغلاق الدار إلى أجل غير مسمى وتحويل المسئولين إلى التحقيق، مستطردًا أنه لا يوجد قرار يخص الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة في قرارات اللجنة اليوم.

