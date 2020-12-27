متحدث الوزراء: حظر إقامة أي مظاهر احتفالية في الفنادق أو الأندية أو الساحات المفتوحة ليلة رأس السنة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل القرارات التي أعلنت عنها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بشأن احتفالات رأس السنة، وفرض غرامات فورية على من لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أن هناك جهات الضبطية القضائية التي ستتولى فرض تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وتابع "ليس هناك إلزام على المواطن الذي يسير في الشارع بارتداء الكمامة، ولكن تطبيق الغرامة سيكون على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة في المصالح الحكومية أو المواصلات العامة أو الخاصة".

وأكد أنه سيتم حظر إقامة أي مظاهر احتفالية سواء في فندق أو نادي أو ساحة مفتوحة ليلة رأس السنة، مشيرًا إلى انه سيتم توقيع غرامة على أي من المطاعم أو الكافيهات التي تخالف الإجراءات الاحترازية أو إقامة حفل في رأس السنة.

وأوضح أن العقوبة الفورية تصل إلى 4 آلاف جنيه بالإضافة إلى الغلق الإداري لمدة أسبوع، وفي حالة قام بتكرار أي مخالفة يتم تغريمه مرة أخرى ومضاعفة مدة الغلق.

وأشار إلى أن المواطنين خلال قيادتهم لسيارتهم بمفردهم غير ملزمين بارتداء الحكومة، لافتًا إلى أنه يحظر على دور المناسبات إقامة أية سرادق عزاء خلال هذه الفترة وفي حالة المخالفة سيتم وقف المسئول عن هذه المنشأة إذا كانت تابعة لوزارة الأوقاف.

وتابع إذا كان دار مناسبات خاص يتم الدار وسيتم تغريم المسئول عنها وإغلاق الدار إلى أجل غير مسمى وتحويل المسئولين إلى التحقيق، مستطردًا أنه لا يوجد قرار يخص الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة في قرارات اللجنة اليوم.

أخبار تهمك

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ أقل من ساعتين

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ 39 دقيقة

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على بديل عمرو السولية أمام الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ ساعة و 9 دقيقة

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

08:28 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

08:00 م

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى