هاتف Enjoy 20 SE بكاميرا ثلاثية وبطارية ضخمة من هواوي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
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هاتف Enjoy 20 SE بكاميرا ثلاثية وبطارية ضخمة من هواوي

قدمت هواوي اليوم هاتف ذكي Enjoy 20 SE بسعر مناسب مع معالج Kirin 710A ونظام التشغيل Android 10 ، بدعم من EMUI 10.1.

هاتف Enjoy 20 SE
وبحسب التقارير المتداولة، فإن الهاتف الجديد مزود بشاشة FHD + بدقة 2400 × 1080 بكسل ، بقياس 6.67 إنش قطريًا ، والشاشة بها ثقب صغير في منتصف الجزء العلوي لكاميرا سيلفي. 8 ميجا بكسل.

في الخلف، تم تثبيت كاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر عريض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل ، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.

يشتمل الهاتف الذكي على 128 جيجا بايت من التخزين القابل للتوسيع مع بطاقة microSD ومحول Bluetooth 5.1 ومتوافق مع شبكات استقبال متعددة (GPS / GLONASS / Galileo)، بالإضافة إلى منفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

يعمل الجهاز ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن 22.5 وات ، وأبعاده 165.65 × 76.88 × 9.26 ملم ، ويزن 206 جرام.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف 20 SE في شهر يناير المقبل ، وستتوفر الطرازات بألوان مختلفة بسعات مختلفة 4GB و 8GB RAM ، مقابل 200 دولار و 230 دولار على التوالي.

هاتف Enjoy 20 SE بكاميرا ثلاثية وبطارية ضخمة من هواوي

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