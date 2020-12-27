هاتف Enjoy 20 SE بكاميرا ثلاثية وبطارية ضخمة من هواوي





قدمت هواوي اليوم هاتف ذكي Enjoy 20 SE بسعر مناسب مع معالج Kirin 710A ونظام التشغيل Android 10 ، بدعم من EMUI 10.1.





هاتف Enjoy 20 SE

وبحسب التقارير المتداولة، فإن الهاتف الجديد مزود بشاشة FHD + بدقة 2400 × 1080 بكسل ، بقياس 6.67 إنش قطريًا ، والشاشة بها ثقب صغير في منتصف الجزء العلوي لكاميرا سيلفي. 8 ميجا بكسل.





في الخلف، تم تثبيت كاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر عريض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل ، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.





يشتمل الهاتف الذكي على 128 جيجا بايت من التخزين القابل للتوسيع مع بطاقة microSD ومحول Bluetooth 5.1 ومتوافق مع شبكات استقبال متعددة (GPS / GLONASS / Galileo)، بالإضافة إلى منفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.





يعمل الجهاز ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن 22.5 وات ، وأبعاده 165.65 × 76.88 × 9.26 ملم ، ويزن 206 جرام.





ومن المقرر أن يتوفر هاتف 20 SE في شهر يناير المقبل ، وستتوفر الطرازات بألوان مختلفة بسعات مختلفة 4GB و 8GB RAM ، مقابل 200 دولار و 230 دولار على التوالي.



