الثلاثاء على cbc.. هبة الأباصيري تحاور صبري فواز

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تجري الإعلامية هبة الأباصيري حوارًا خاصًا مع الفنان صبري فواز، عبر برنامج It's Show time، يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة مساء على قناة cbc.

يتحدث "فواز" خلال اللقاء عن نشأته وحبه للفن منذ الصغر، وارتباطه الشديد بأولاده، وكيف بدأ حياته كمخرج مسرحي ومؤلف لأكثر من ٣٠ مسرحية، فضلا عن أدواره التي تركت بصمة مع الناس ولقب "مولانا" المعروف عنه، وأصعب الفترات التي مر بها في حياته.

يتناول اللقاء أيضا تفاصيل ديوان الشعر الذي أصدره قبل سنوات، ورأي الفنان محمود مرسي والفنانة سناء جميل في أدائه، وكذلك جملة الفنان لطفي لبيب التي غيرت نظرته في الفن، وحقيقة خلافه مع الفنان محمد صبحي، وحبه لفؤاد حداد وعلاقة الصداقة التي جمعته بالشاعر الراحل أحمد فواد نجم.

يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تحاور عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.

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