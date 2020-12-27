الفجر تنشر صور الشبل "الأسد" الهارب بالجونة (صور)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
محمد طه
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حصلت بوابة الفجر على صور لشبل الأسد، الذى هرب من صاحبته من أحد سكان منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، وتم العثور عليه من قبل أمن الجونة ومشاركة السكان.


وأكد مصدر بالبحر الأحمر، أن هذا الشبل ملك لأحد الأشخاص المصريين المقيمين بالجونة، وتم العثور عليه بمعرفة أمن الجونة ومشاركة السكان.

كانت شهدت فيلا سكنية بمنتجع الجونة، شمال مدينة الغردقة، هروب شبل "أسد صغير" من صاحبته، التى كتبت على جروبات المنتجع المختلفة للبحث عنه، وبمشاركة أمن المنتجع والسكان أعادوا الأسد إلى صاحبته.

من جانبها قالت صاحبة "الشبل" إنه يبلغ من العمر شهرين، وأنها فتحت الباب أمس في الساعة الثامنة مساء ولم تجده، وعقب البحث عنه بمشاركة الأهالي وأمن المنتجع تم العثور عليها في تمام الساعه الثالثة صباحا، بعد أن أخطر أمن الجونة السكان بالواقعة.

وأضافت أن أمن المنتجع والأهالي ساعدوها فى استعادة الشبل، لافتة أنها عضو بإحدي جمعيات الرفق بالحيوان، وأنها تتواصل مع جمعيات في جنوب أفريقيا لإرسال الشبل لبيئته الأصلية.
الفجر تنشر صور الشبل "الأسد" الهارب بالجونة (صور)
الفجر تنشر صور الشبل "الأسد" الهارب بالجونة (صور)
الفجر تنشر صور الشبل "الأسد" الهارب بالجونة (صور)
الفجر تنشر صور الشبل "الأسد" الهارب بالجونة (صور)
الفجر تنشر صور الشبل "الأسد" الهارب بالجونة (صور)
الفجر تنشر صور الشبل "الأسد" الهارب بالجونة (صور)

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