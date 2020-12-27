نجوى كرم تشعل تويتر بأغنيتها الجديدة.. ولهذا السبب تم حذف كليب معذور قلبي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أشعلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طرحت أغنيتها الجديدة معذور قلبي، عبر تطبيق ديزر وسط أصداء إيجابية واسعة من عشاقها.

نجوى فاجأت محبيها بطرح الكليب منذ أيام عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع "يوتيوب"، ولكن سرعان ما تم حذفه وفوجئ جمهورها بهذا الأمر ولاسيما بعد إعلانها عن طرحه بشكل رسمي خلال 48 ساعة.

وجاء حذف الكليب لأسباب تتعلق بسياسة ترويجية جديدة لشركة روتانا، وذلك نظراً إلى أن العمل أثار ضجّة كبرى عبر مواقع التواصل، وتصدّر "الترند" في أكثر من دولة عربية، لمرات عديدة قبل طرحه.

كما أن الشركة تعمدت طرح الكليب بنسخة ظهر من خلالها الراقصون الاستعراضيون، ولم تظهر شمس الأغنية اللبنانية بشكل كبير، وتم حذفه بعدها؛ لتشويق الجمهور المتحمس لمشاهدة الكليب منذ الوهلة الأولى لعرض كواليسه.

وكانت نجوى كرم قد فاجأت جمهورها بطرح العمل عبر تطبيق "ديزر". وأتت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعرب محبّوها عن إعجابهم الشديد بالأغنية، وباتوا يغرّدون بكلماتها، مشيدين بأدائها المميز في غنائها.

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