ريال مدريد يتوج بجائزة نادي القرن من جلوب سوكر

حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني جائزة نادي القرن الـ21 خلال الفترة من 2001-2020 خلال مؤتمر جلوب سوكر الذي أقيم في دبي.









وجاء تفوق الريال على منافسه التقليدي واللدود برشلونة بالإضافة إلى نادي بايرن ميونخ الألماني والنادي الأهلي نادي القرن الافريقي.









وجاء فوز الملكي بالجائزة بعد حسمه لدوري أبطال أوروبا في خمسة مناسبات بالإضافة إلى أربعة ألقاب من كأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للأندية في أربعة مناسبات أخرى.



