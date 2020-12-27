موسيماني يستقر على بديل عمرو السولية أمام الاتحاد السكندري

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل عمرو السولية لاعب وسط الفريق، أمام الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

 

ويغيب السولية عن الفريق في مواجهة الغد، بجانب كل من محمد مجدي قفشة ورامي ربيعة، بسبب استمرار إيجابية عينة المسحة الطبية وثبوت عدم التعافي من فيروس كورونا المستجد.

 

وقرر موسيماني الدفع بخدمات أكرم توفيق في وسط ملعب الفريق أمام زعيم الثغر، بعدما قام بأداء مميز في مواجهة سونيديب بطل النيجر، والتي فاز بها الأهلي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء غدٍ الإثنين، على ملعب الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الثالث بالدوري المصري الممتاز.

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