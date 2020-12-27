زراعة الفيوم استمرار الحملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها



بحضور المهندس احمد فاروق رئيس قسم الحماية بالادارة والمهندس محمد موسى، نائب رئيس مجلس المدينة والمهندس على قطب، مسئول التعديات بالمركز.



قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تنفيذ لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بشأن التعديات على الأراضي الزراعية تراجع بفضل مجهودات الدولة وتشديد حملات التصدى لأى تعديات على الفور بالمراكز.وأشار إلى وجود خطة منفذا من جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع الوحدات المحلية واجهزت الشرطه لمنع أى تعديات على الأراضي ووقف أي تجاوزات بناء.خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله حاله تعدي في مهدها علي الارض الزراعيه ناحيه جمعيه فيدمين تابعه للاداره الزراعيه سنورس علي مساحه 8 سهم حوض الشيخ بحضور المهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الاراضى والمهندس عبد العال مدير الجمعيه الزراعيه بفيدمين والمهندس عبد التواب الحماية.كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ ٢ حالة إزالة فورية بكفر عبود على مساحة ١٨ سهم حوض جنينة محفوظ والثانية ابوجنشو حوض محمد ١٢سهم.