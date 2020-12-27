5 محطات في حياة قطة السينما العربية "ميرفت آمين" إبنة محافظة المنيا

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كان لمحافظة المنيا حظا كبيرا في الفن من انطلاق فنانين وفنانات لن ينساهم الزمن.. فقد عرفت ميرفت أمين بأناقتها واشتهرت بإطلالاتها التي لا تنسى في السبعينيات، تربعت "أمين"على عرش السينما المصرية لفترة طويلة وحققت نجاحًا مذهلًا في العديد من الأعمال التي ستظل خالده في قلوب وعقول المشاهدين مثل "تزوير في أوراق رسمية" و"زوجة رجل مهم" و"آسفة أرفض الطلاق" وغيرهم بالإضافة إلى العديد من المسلسلات التليفزيونية التي حققت نجاحا باهرا.



"الفجر" تسطر لكم 5 محطات للفنانة ميرفت أمين إبنة المنيا



1-ولدت ميرفت مصطفى أمين 24 نوفمبر عام 1946م في محافظة المنيا لأب مصري وأم إنجليزية، تخرجت من جامعة عين شمس ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية.



2- بدأت حياتها الفنية من خلال الجامعة، حيث اشتركت في فريق الجامعة، وقدمت مسرحية “يا طالع الشجرة” لتوفيق الحكيم، وبعد التخرج قدمت مسرحية “مطار الحب” مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وكان فيلم “المراهقات” عام 1965 مع الفنان أحمد مظهر نقطة انطلاقها.



3-تزوجت 5 مرات وكان أولها في عام 1970 من المطرب السوري'ثم تزوجت من عازف الجيتار عمر خورشيد' ثم تزوجت من بعده الفنان حسين فهمي تزوجت من المنتج الفلسطيني حسين القلا ومن بعده تزوجت وهي الزيجة الخامسة من رجل الأعمال مصطفى البليدي.



4-أنجبت أبنتها الوحيدة منة الله إبنة الفنان حسين فهمي الذي أستمر زواجهم 14 عاما وانتهي بالانفصال.



5-حصدت ميرفت أمين خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز والتكريمات، وأبرزها بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2009، وبمهرجان دمشق السينمائي الدولي الخامس عشر عام 2007م، كما كرمها الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك ضمن فريق عمل فيلم “أيام السادات” عام 2001.