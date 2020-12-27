غدا.. انطلاق دوري المينى فوتبول بسيناء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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تنطلق أولى منافسات دورى المينى فوتبول في نسختها الأولي موسم 2021/2020، والتى تنظمها منطقة جنوب سيناء، وذلك غدا الاثنين.

وتضم المجموعة 6 فرق وهم نادي سدر، مركز شباب رأس سدر، مركز شباب طور سيناء، نادي شرم الشيخ، مركز شباب أبو زنيمة، مركز شباب سانت كاترين.

وتفتتح المسابقة بلقاء بين مركز شباب طور سيناء ومركز شباب راس سدر، في تمام الساعة 7 مساءا، كما تقام المباراة الثانية بين نادي شرم الشيخ و مركز شباب سانت كاترين، الساعة 8 مساءا.

وضمن ثالث مباريات الجولة يلتقى مركز شباب أبو زنيمة مع نادى رأس سدر الساعة 9 مساءا، وتقام كل مباريات البطولة على ملعب مركز شباب طور سيناء.

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