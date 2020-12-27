متحدث الوزراء يكشف عقوبة دور المناسبات المخالفة لقرار حظر إقامة فعاليات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يحظر إقامة أي عزاءات داخل دور المناسبات، فضلا على منع إقامة سرادقات في الشارع ممنوعة، وأي سرادق يقام في الشارع سيوقع غرامة على صاحبه ويزال على الفور.

وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أنه في حال ضبط دار تابعة لوزارة الأوقاف تخالف القرار وتقيم أي مناسبة سيحال الموظف المسؤل عن الدار للتحقيق، وسيتم غلق الدار.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في حال كانت الدار تابعة لجمعية أهلية، فستطبق عليها غرامة بقيمة 4 آلاجنيه.

أخبار تهمك

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

محمد إبراهيم يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ ثلث ساعة

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

برشلونة يحسم مصير نجمه في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

07:01 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

08:00 م

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

05:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى