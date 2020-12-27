متحدث الوزراء يكشف عقوبة دور المناسبات المخالفة لقرار حظر إقامة فعاليات

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يحظر إقامة أي عزاءات داخل دور المناسبات، فضلا على منع إقامة سرادقات في الشارع ممنوعة، وأي سرادق يقام في الشارع سيوقع غرامة على صاحبه ويزال على الفور.



وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أنه في حال ضبط دار تابعة لوزارة الأوقاف تخالف القرار وتقيم أي مناسبة سيحال الموظف المسؤل عن الدار للتحقيق، وسيتم غلق الدار.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في حال كانت الدار تابعة لجمعية أهلية، فستطبق عليها غرامة بقيمة 4 آلاجنيه.

