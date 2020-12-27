طنطا يستضيف المريخ البورسعيدي غداً بالقسم الثاني

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
حسام صديق
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا نظيره المريخ البورسعيدي في الثانية والنصف مساء الغد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني.

واعلن رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا عن قائمة الفريق التي تخوض تلك المباراة وهي كالتالي:

محمد فتحي، محمد ماجد أونوش، سليمان عبد ربه، حسام غالي، عصام عادل، أحمد فهمي، عبد الرحمن الدح، أحمد أسامة، محمد جوده، محمود صلاح، عبد الرؤوف زيكو، محمد موسى، محمود كرم، ابراهيم فاضل، ساهر عبد المنعم، مصطفى هاني، احمد اشرف، السيد أبو أمنه، شهاب فتحي، أسامة أيمن.

ويدخل أبناء السيد البدوي تلك المباراة وهم في المركز ال 11 برصيد 5 نقاط ولهم مباراة مؤجلة أمام فريق الزرقا، بينما يدخل فريق المريخ تلك المباراة وهو في المركز ال 10 برصيد 6 نقاط.

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