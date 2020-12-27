مجلس إدارة طنطا يجتمع مع الفريق الأول لكرة القدم قبل لقاء المريخ

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حرص مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فائز عريبي، على الإجتماع بفريق كرة القدم والجهاز الفني بقيادة رضا عبدالعال اليوم داخل النادي عقب إنتهاء التدريبات.



وحرص مجلس إدارة طنطا على تشجيع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، والفوز في جميع المباريات للحصول على المركز الأول بدوري القسم الثاني والعودة وسط الكبار في الدوري الممتاز من جديد.



يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة المريخ ضمن منافسات القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا غدا الإثنين في تمام الثانية والنصف ظهرآ.