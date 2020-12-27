استشاري يوضح فوائد جراحات السمنة المفرطة لكبار السن

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن جراحة السمنة هي عملية بسيطة للغاية تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، وننصح بالتكميم لكبار السن فهي أفضل لهم من تحويل مسار المعدة.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه ببرنامج "هاي شوجر"، الذي تقدمه الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن جراحات السمنة المفرطة هي الحل الأمثل للتخلص من حقائب الأدوية وجميع الأمراض المصاحبة للسمنة والتخلص من الضغط على المفاصل والتخلص من آلام العظام والحركة بشكل أفضل.

وتابع: "إجراء الفحوصات الطبية لكبار السن قبل جراحة السمنة هدفها الأول هو تقييم الحالة الصحية أما السن فليس عائقا تماما لإجراء العملية، والهدف من إنقاص الوزن لكبار السن هو القدرة على الحياة بشكل أفضل".

وأشار إلى أنه إذا وجد في الفحصوات أي خطورة على المريض لإجراء العملية لا نقوم بالطبع بإجرائها، ونقدم للحالة بدائل غير جراحية.


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