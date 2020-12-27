جوارديولا مدرب القرن من جلوب سوكر

حقق الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الانجليزي جائزة مدرب القرن خلال الفترة من 2001 – 2020 والتي تم تقديمها من جانب جوائز دبي جلوب سوكر بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.









وجاء تتويج المدير الفني للسيتزينز بالجائزة بعد التفوق على أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو المدير الفني لفريق نادي توتنهام ومدرب الريال الفرنسي زين الدين زيدان.









وجاء تتويج جوارديولا بعد الفوز بالكثير من الألقاب المحلية وكذلك القارية مع برشلونة الإسباني وفريق نادي بايرن ميونخ الألماني وأخيراً مانشستر سيتي.



