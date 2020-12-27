هشام حداد متهم بإهانة نصر الله.. وهذه هي التفاصيل

Advertisements





تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلامي اللبناني هشام حداد، على مواقع التواصل الاجتماعي، وبسببه اعتبره مناصرو حزب الله أنه يهدف إلى الهجوم المدفوع على السيد حسن نصر الله.



وبعدها، شن مستخدمو موقع "تويتر" في لبنان هجوماً حاداً على حداد وقاموا بتدشين هاشتاغ "هشام كركوز" الذي تصدر قوائم الترند.



يشار إلى أن هشام حداد كان قد هنأ محبيه بعيد الميلاد، وعلق عبر تويتر قائلا: ‏رح نعمل التويتر انستا لمرة وحدة ونقلكن ميلاد مجيد لكلن يعني كلكن.