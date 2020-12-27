خبيرة تغذية: الهرمونات السبب في عدم فقدان الوزن الزائد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن من أحد أهم الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بخمول الغدة الدرقية هي زيادة الوزن إذ أن الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية مهمة في عمليات الأيض المسؤولة عن حرق السعرات الحرارية ولكن في حال خمول الغدة الدرقية فإن عمليات الأيض تصبح أبطأ مما يجعل الجسم لا يحرق السعرات الحرارية، وبذلك يكتسب بعض الوزن.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الغدة الدرقية تقوم بإفراز ثلاثة أنواع مختلفة من الهرمونات، والتي تعمل على تنظيم عمليات الأيض والنوم ومعدل نبضات القلب والنمو وتطور الدماغ والكثير من الأمور الأخرى المختلفة"، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يُصاب الإنسان بقصور الغدة الدرقية؛ الأمر الذي يساهم في زيادة وزن المصاب إضافة إلى "الاكتئاب والإمساك والتعب وارتفاع الكوليسترول في الدم وانخفاض نبضات القلب.

وتابعت: "فقدان الوزن يُعد تحديًا كبيرًا أمام الكثير من النساء، وفي بعض الأحيان تكون الهرمونات السبب في عدم فقدان الوزن الزائد"، مشيرة إلى أن الهرمونات تلعب دورًا مهمًا في الوزن، فاضطرابها من شأنه أن يُسبب زيادة الوزن عند بعض النساء.

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