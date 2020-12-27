التموين: المخزون الاستراتيجي من السلع آمن

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويعد أفضل احتياطي وصلت له البلاد في الوقت الحالي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يتراوح بين 4 و6 أشهر.

ولفت إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من سكر التموين 3 أشهر، والزيت 4 أشهر، والمكرونة 5 أشهر، والدواجن 13 شهرًا.

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