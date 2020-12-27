رضا عبدالعال يعلن قائمة طنطا لمواجهة المريخ بالقسم الثاني

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements
أعلن رضا عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة الفريق لمواجهة المريخ ضمن منافسات الدوري القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة

وشهدت القائمة تواجد 20 لاعبا، وجاءت قائمة طنطا ضد المريخ كالآتي:-

محمد فتحي، محمد ماجد أونش، سليمان عبدربه، حسام غالي، عصام عادل، أحمد فهمي، عبدالرحمن الدح، كريم أسامة، محمد جوده، محمود صلاح، عبدالرؤوف زيكو، محمد موسى، محمود كرم، إبراهيم فاضل، ساهر عبدالمنعم، مصطفى هاني، أحمد أشرف، السيد أبو آمنه، شهاب فتحي، أسامة أيمن.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة المريخ ضمن منافسات القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا غدا الإثنين في تمام الثانية والنصف ظهرآ.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري

منذ 17 دقيقة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم مصير نجمه في الميركاتو الشتوي

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ ساعة

هيئة الطيران السعودية: السماح بسفر غير السعوديين إلى خارج المملكة

منذ ساعة

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

منذ أقل من نصف ساعة

محمد إبراهيم يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

07:32 م

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

05:58 م

محمد إبراهيم يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى