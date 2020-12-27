رضا عبدالعال يعلن قائمة طنطا لمواجهة المريخ بالقسم الثاني

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أعلن رضا عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة الفريق لمواجهة المريخ ضمن منافسات الدوري القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة



وشهدت القائمة تواجد 20 لاعبا، وجاءت قائمة طنطا ضد المريخ كالآتي:-



محمد فتحي، محمد ماجد أونش، سليمان عبدربه، حسام غالي، عصام عادل، أحمد فهمي، عبدالرحمن الدح، كريم أسامة، محمد جوده، محمود صلاح، عبدالرؤوف زيكو، محمد موسى، محمود كرم، إبراهيم فاضل، ساهر عبدالمنعم، مصطفى هاني، أحمد أشرف، السيد أبو آمنه، شهاب فتحي، أسامة أيمن.



يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة المريخ ضمن منافسات القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا غدا الإثنين في تمام الثانية والنصف ظهرآ.