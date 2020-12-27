عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: احذروا من تحالف الإنفلونزا وكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن العالم في حرب عالمية مع فيروس كورونا، ويجب الاهتمام بارتداء الزي العسكري الذي يبدأ من الكمامة.

وأضاف "بدران"، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 40% من المصابين دون أعراض و85% بأعراض بسيطة، وهو ينقل العدوى بسرعة ما يشكل خطرًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع أن الدول المتقدمة سقطت في الاختبار، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات، وكل دقيقة يموت 10 أشخاص بسبب كورونا ويصاب 500 وأصاب كل فئات المجتمع.

وأوضح أن الوقاية في الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والتغذية السليمة، والخطورة تكون من تحالف فيروسي الإنفلونزا والكورونا ويجب التطعيم ضد الإنفلونزا، وعدم ارتداء الحلي، والخواتم، وقص الأظافر، والاهتمام بالنظافة.

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