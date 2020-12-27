"صناعة الأدوية" تكشف نسبة توافر البروتوكول العلاجي لـ "كورونا" في الصيدليات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن أدوية البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا متوفرة بنسبة 100% في كافة الصيدليات، بما فيها أسطوانات الأوكسجين.

وتابع "العزبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن قانون التجارب السريرية كان مطلبًا لقطاع الدواء منذ سنوات كثيرة، خاصة أن عدم وجود قانون لتنظيم التجارب الدوائية، لن يؤدي إلى الاعتراف بأي تجربة دوائية، مشيرًا إلى أن هذا القانون أصبح في صفته النهائية بعد توقع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

ولفت إلى أن مصر كانت تعمل في تجارب الأدوية خلال السنوات الماضية على فئران التجارب، ولكن هذه التجارب لم يكن معترف بها عالميًا.

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