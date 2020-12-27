متحدث الوزراء يكشف تفاصيل تحصيل غرامة الـ 50 جنيه على مخالفي الإجراءات الاحترازية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أول إجراء تم إتخاذه خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية هو التحصيل الفوري لغرامة بقيمة 50 جنيه على مخالفي الإجراءات الاحترازي.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الأماكن التي يجب أن يلتزم فيها المواطن بارتداء الكمامة، وستحصل غرامة على غير الملتزمين بها هى المصالح الحكومية والبنوك وسائل النقل الجماعي العام والخاص.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه ليس هناك الزام قانوني على المواطن ارتداء الكمامة في سيارته الخاصة، منوها بأن قرار تحصيل الغرامة بشكل فوري سيطبق اعتبارا من الأحد المقبل.

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