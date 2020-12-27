كواليس احتجاز 28 صيادًا من كفرالشيخ في تونس

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ناشد أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، وزارة الخارجية المصرية والقيادة السياسية للتدخل والإفراج عن 28 صيادا من قريتي برج مغيزل والسكري التابعتين لمركز مطوبس تحتجزهم السلطات التونسية منذ ما يقرب من 3 أيام.



وكشف نقيب الصيادين، في مناشدته التي أطلقها، أن الصيادين كانوا علي متن مركبين أحدهما علي متنه 16 صياد، والمركب الثاني علي متنه 12 صياد، وأنهم كانتا في رحلة صيد عادية ونظرًا لسوء الأحوال الجوية وسوء حالة السواحل المصرية بالنسبة لقلة الأسماك توجهتا لإحدى المناطق الساحلية الدولية، تعمل بها جميع دول البحر المتوسط، لكن سوء الأحوال الجوية دفع المركبتين، للدخول للسواحل التونسية، فألقت القوات التونسية هناك القبض على الصيادين وقادتهم للإحتجاز.



وأوضح نقيب الصيادين، أن من بين المقبوض عليهم محمد سلامة إبراهيم محمد، وعبده سعد عوض حسن عرفة، وثابت أحمد أحمد حمادة، وهيثم أحمد إسماعيل الصباغ، وفتح الله محمد عبد الفتاح مرعي، وحسن أحمد محلاوي الشامي، وأيمن محمد محمد جمعة عرفة.