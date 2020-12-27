أخصائية تغذية: هؤلاء الأشخاص أقل إصابة فيروس كورونا (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة للعمل على اقناع الطفل بتناول الطعام بشكل معتدل، مشيرة إلى أن الأناناس منظم جدًا لحركة الامعاء، وبالتالي عملية الاخراج لدى الطفل ستكون مضبوطة بصورة كبيرة جدًا.

وشددت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، على ضرورة تغيير ثقافة تناول الوجبات السريعة في ظل ازمة كورونا، مشيرة الى أن الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا هو صاحب المناعة القوية.

ولفتت إلى أن تقوية المناعة يكون من خلال تناول الخضروات، والعصائر، ويتناول الأكل الصحي بشكل مستمر، ولذلك هناك ضرورة لتقنين الوجبات السريعة.

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