تجارة دبي الخارجية أثبتت قوتها في تجاوز المرحلة الأصعب من جائحة كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
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أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021 بإجمالي نفقات 57.1 مليار درهم والتي تم الإعلان عنها اليوم تمثل رسالة مهمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين أن دبي - وبالرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا- مستمرة في تحقيق الاستدامة المالية والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن إمارة دبي تطور خطتها المالية سنوياً لإتاحة محفزات اقتصادية ذات أثر إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة حيث شملت الموازنة اعتماد 9 في المائة من إجمالي الإنفاق للحفاظ على زخم الاستثمار في البنية التحتية.

وقال : " نحرص أن يؤدي القطاع الجمركي دوراً مهماً في تعزيز الإيرادات الحكومية عبر توسيع تجارة دبي الخارجية غير النفطية والمساهمة في دعم تنوع الاقتصاد المحلي للإمارة.. مؤكداً أن تجارة دبي الخارجية أثبتت قوتها بفضل توجيهات القيادة في تجاوز المرحلة الأصعب من جائحة كورونا حيث سجلت 551 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري".

وأشار إلى أن تخصيص 6 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة الابتكار يعكس رؤية الحكومة في استشراف المستقبل و إيجاد الحلول لمواجهة أي تحديات مستقبلية حيث كانت التقنيات المتطورة والتحول الرقمي المبتكر في خدمات القطاع الحكومي الذي وجه بتطبيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الأساس الصلب الذي تم الاعتماد عليه في ممارسة الاعمال والأنشطة المختلفة على النحو المعتاد خلال فترات الإغلاق واتباع آلية العمل عن بُعد.. معرباً عن تفاؤله بأن يحقق العام القادم نمواً جيداً في الأنشطة الاقتصادية كافة وفي مقدمتها التجارة والسياحة.

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