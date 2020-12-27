مستشار وزير الصحة تكشف تأثير تحور "كورونا" على البروتوكولات العلاجية

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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن تحور فيروس كورونا خلال الفترة كان متوقعًا، وليس له أي تأثير إلى الآن على البرتوكولات العلاجية أو اللقاحات المتوفرة.



وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لا يوجد تغير واضح في أعراض إصابات كورونا خلال الفترة الحالية في كافة مستشفيات العزل، مشيرة إلى ان البرتكول العلاجي في مصر آخر تحديث له كان في شهر نوفمبر الماضي، ولم يحدث بسبب عدم الاحتياج لذلك.



ولفتت إلى أن هناك زيادة في إصابات كورونا، وهذا الأمر لا يمكن إنكاره، مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي سيؤثر على معدل إصابات كورونا هو تصرفاتنا من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية أم لا.



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قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.



كما تقرر فرض غرامة فورية تقدر بـ50 جنيهًا للأفراد الذين لا يطبون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة بداية من يوم الأحد المقبل حسبما جاء ذلك خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

