مستشار وزير الصحة تكشف تأثير تحور "كورونا" على البروتوكولات العلاجية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن تحور فيروس كورونا خلال الفترة كان متوقعًا، وليس له أي تأثير إلى الآن على البرتوكولات العلاجية أو اللقاحات المتوفرة.

وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لا يوجد تغير واضح في أعراض إصابات كورونا خلال الفترة الحالية في كافة مستشفيات العزل، مشيرة إلى ان البرتكول العلاجي في مصر آخر تحديث له كان في شهر نوفمبر الماضي، ولم يحدث بسبب عدم الاحتياج لذلك.

ولفتت إلى أن هناك زيادة في إصابات كورونا، وهذا الأمر لا يمكن إنكاره، مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي سيؤثر على معدل إصابات كورونا هو تصرفاتنا من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية أم لا.

اقرأ أيضًا:

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.

كما تقرر فرض غرامة فورية تقدر بـ50 جنيهًا للأفراد الذين لا يطبون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة بداية من يوم الأحد المقبل حسبما جاء ذلك خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

أخبار تهمك

خاص- تعرف على النادي التركي الذي سينتقل له مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد إبراهيم يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يوافق على عودة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ يوم

عاجل- موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري

منذ 17 دقيقة

هيئة الطيران السعودية: السماح بسفر غير السعوديين إلى خارج المملكة

منذ ساعة

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

منذ أقل من نصف ساعة

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

منذ ساعتين

ضربة موجعة للاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ يوم

برشلونة يحسم مصير نجمه في الميركاتو الشتوي

منذ نصف ساعة

خاص.. الأهلي يعلن خلال ساعات ضم "سيرينو"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- إصابة خماسي الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

تعرف على إجمالي تكلفة صفقة سيرينو في الأهلي

عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

07:32 م

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

10:31 ص

شرط الزمالك الوحيد لقبول عرض سانت أتيان لضم مصطفى محمد

05:58 م

محمد إبراهيم يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار التحالف السرى بين المخابرات المغربية والموساد الإسرائيلى