عاجل.. الأهلي يكشف توقيت إعلان التعاقد مع سيرينو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع الأوروجوياني جاستين سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي، بالشتاء.

وأكد مصدر داخل النادي، أن المارد الأحمر سوف يعلن كافة تفاصيل الصفقة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف: "الأهلي حصل على موافقة صن داونز في التنازل عن خدمات اللاعب، بعدما أبدى الأخير رغبته في التواجد داخل أروقة التتش".

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تمسك بضم سيرينو إلى صفوفه قبل نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

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