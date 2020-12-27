حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، بالدوري العام.

ويلتقي زعيم الثغر نظيره الأهلي، مساء غدٍ الإثنين ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الثالث بالدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق السكندري معسكر مغلق بداية من اليوم بأحد فنادق القاهرة، قبل إقامة المباراة المقرر لها على ملعب الأهلى والسلام.

وجاءت قائمة الاتحاد كالآتي:-

محمد صبحى، عماد السيد ،محمود رزق،محمد عطوه،مروان النجار، كريم يحيى،صبرى رحيل، و كريم الديب،أحمد نبيل مانجه،حسام عاشور، مروان عطيه،خالد الغندور،عمار حمدى، مصطفى ابراهيم ، كريم ممدوح،أحمد راشد، أحمد حجى، فوزى الحناوى،روماريو،خالد قمر،رزاق سيسيه،عبد السميع إبراهيم.