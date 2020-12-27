شاهد.. مقدمة نارية من أول مذيع كفيف: "محناش كمالة عدد"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق محمد كشك، أول مذيع كفيف من أصحاب الهمم على تعامل المجتمع مع ذوي الهمم.

وقال "كشك" في أولى حلقاته برنامجه "خابلانا" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "هذا البرنامج غير عادي، هذا البرنامج للمعاقين وعن المعاقين وبالمعاقين".

وأضاف "الارادة والتحدي والعزيمة والإقدام على كل ما هو مستحيل هو سلاح ذوي الإعاقة، وهذا البرنامج يمثل الشيء الخارج عن المألوف، والمجتمع ينظر إلي ذوي الهمم على أنهم كمالة عدد ولكن هنثبت لهم بالعزيمة والإرادة أننا لسنا كمالة عدد وهذا من خلال رسالة هادفة وصحيحة ترضي ربنا".

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