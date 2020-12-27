تشكيل الاتحاد السكندرى المتوقع لمواجهة الأهلى غداً

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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يستعد فريق الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الإتحاد السكندري أمام الأهلى غداً كلا من :

في حراسة المرمى : محمد صبحى . 

في خط الدفاع : كريم يحيى ، محمود رزق ، محمد عطوه ، صبرى رحيل .
 
في خط الوسط: أحمد نبيل مانجا ، مروان عطيه ، كريم ممدوح . 

في خط الهجوم : خالد قمر ، رزاق سيسيه ، عمار حمدى . 

جيربالذكر أن سيدخل الاتحاد السكندري اللقاء ويحتل فى المركز العاشر برصيد ٤ نقاط .

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