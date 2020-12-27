تشكيل الاتحاد السكندرى المتوقع لمواجهة الأهلى غداً

يستعد فريق الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز.





ومن المتوقع أن يضم تشكيل الإتحاد السكندري أمام الأهلى غداً كلا من :





في حراسة المرمى : محمد صبحى .





في خط الدفاع : كريم يحيى ، محمود رزق ، محمد عطوه ، صبرى رحيل .

في خط الوسط: أحمد نبيل مانجا ، مروان عطيه ، كريم ممدوح .





في خط الهجوم : خالد قمر ، رزاق سيسيه ، عمار حمدى .





جيربالذكر أن سيدخل الاتحاد السكندري اللقاء ويحتل فى المركز العاشر برصيد ٤ نقاط .