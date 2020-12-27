مايا دياب تحصد أصداء إيجابية كبيرة بجديدها "دوب"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلقت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ أحدث أغانيها بعنوان دوب، وهي أغنية رومانسية جاءت بمثابة هدية من العيار الثقيل لعشاقها في فترة الأعياد.

تعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة والملحن المصري مدين المعروف بتقديمه أعمالا رائعة.

أغنية "دوب" هي باللهجة المصرية، وجاء التوزيع الموسيقي من إبداع هادي شرارة، واستطاعت الأغنية أن تدخل قائمة الأكثر تداولًا.

وتقول كلماتها "دوب من غير تفكير مش محتاج حبنا تفسير اي كلام بتقلو العين بين الحبيبين أصدق بكتير.. دوب في هوايا وروح في الاحلام مطرح ما تروح مش موجود في هوايا قيود أعدي حدود كل المسموح".

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