وثائق مسربة تكشف دعم تركيا لتنظيم داعش (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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يوما بعد يوم تتأكد العلاقة الوثيقة بين حكومة أردوغان وتنظيم داعش، حيث كشفت وثائق مسربة دعم تركيا لتنظيم "داعش" الإرهابي الوثائق التي نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي.

 

وهذه الوثائق تكشف السبب الحقيقي وراء التفجيرات "الغامضة" لمستودعات الأسلحة التركية وتؤكد أنها كانت تفجيرات مدبرة لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة أردوغان إلى تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

ووفقا للوثائق التي نشرها الموقع أظهرت أن المخازن التي جرى تفجيرها بقصد توزعت ما بين المدن التركية أفيون وأورفا ومواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا شمال جزيرة قبرص الوثائق المسربة.

 

وكشفت أن الإرهابيين حصلوا من تركيا على أسلحة وذخائر ومكونات لإنتاج غاز السارين السام الوثائق المسربة تؤكد الدعم التركي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

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