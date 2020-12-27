٢٠ لاعباً فى قائمة سموحة لمواجهة الزمالك غداً
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:22 م
إسلام عودة
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استقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه على اختيار ٢٠ لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمباراة الزمالك المقرر لها فى الخامسة مساء غداً على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
ضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان ، عمر
صلاح ، أحمد جمال ، رجب نبيل ، محمود عزت ، محمود البدرى ، محمد الترهونى ، أطهر الطاهر
، أحمد حمص ، محمود حليمو ، محمد كناريا ، شريف رضا ، عبد الكبير الوادى ، رفيق كابو
، محمد نادى ، محمد محسن ليله ، اسلام جمال ، ديريك تسيبامبى ، حسام حسن ، محمد طلعت
.
ويحتل فريق سموحه المركز السابع برصيد
٥ نقاط .