جيني إسبر تخطف الأنظار بلوك جديد.. هل ناسبها؟

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ محبيها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، بصورة جديدة لها، ظهرت من خلالها بلوك جديد بالشعر الأشقر.

وأرفقت الصور بتعليق: "من ينتزع من داخلي أحزاني العميقة ..فما أنا الآن ...الا لعبة عتيقة..

وأضافت بالقول: اقترفنا أخطاء باسم الحب .. واطلقنا على بعضنا... ألقاباً ركيكة.. فكنت رفيق دربي حينها .. وكنت لك الصديقة .. والحبيبة أغمضت عيناي وصدقت كذبتك ... وأبحرت مع ..كلمتك الرقيقة آه ... كم كنت غبية حينها ...... فكيف للسراب .. أن يصبح حقيقة".

وأعرب متابعو جيني عن إعجابهم بإطلالتها بالشعر الأشقر، وتمنوا لها أياماً جميلة خالية من الأحزان.

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