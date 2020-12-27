وزير التموين يكشف موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر



وأشار "مصيلحي"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أن المخزون الاتسراتيجي من القمح يصل إلى 5 أشهر ونصف، فضلا على أن احتياطي السكر يصل إلى 2.5 شهر، وسيبدأ إنتاج السكر الجديد في شهر يناير.



ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر في نهاية 2021.



أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أنهم يأسسون حاليا لبورصة السلع المصرية، وستشارك في موسم القمح القادم في 15 إبريل، مؤكدا أن البورصة السلعية لها فوائد عديدة.