برشلونة يحسم مصير نجمه في الميركاتو الشتوي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قرر إعارة أحد نجوم خط الوسط في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

وأكدت صحيفة ستاديو ديبورتيفو الإسبانية أن ريكي بويج نجم خط وسط برشلونة اقتنع بفكرة الرحيل على سبيل الإعارة وأنه هناك إهتمام من ريال بيتيس بالتعاقد معه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يرغب تجديد تعاقده مع بويج البالغ من العمر 21 عامًا حتى صيف 2023 قبل أن يقوم بإعارته إلى ريال بيتيس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لا يعتمد على بويج في الموسم الحالي وأنه يشارك فقط لدقائق معدودة.

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