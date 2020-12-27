تعرف على أكثر 10 أسئلة شيوعًا طرحها المصريون على جوجل في 2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
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تعرف على أكثر 10 أسئلة شيوعًا طرحها المصريون على جوجل في 2020

عرض محرك بحث جوجل أهم وأبرز 10 أسئلة سألها المصريون على محرك بحث جوجل خلال عام 2020 وكان اكثر الأسئلة شيوعا هو سؤال عن فيروس كورونا أو أسئلة أخرى سألها المصريون متربطة بشكل ما بفيروس كورونا مثل التدريب في المنزل وكيفية صلاة العيد وكيفية الرسم للمبتدئين.

اسئلة المصريين لجوجل

وتلك الأسئلة التى سألها المصريون لمحرك بحث جوجل هي:

نصيحة عن فيروس كورونا؟

كيف اتمرن في المنزل؟

كيفية كتابة السيرة الذاتية؟

أفكارعشاء صحي سريع.

نصائح للحفاظ على البيئة.

مقدمة بحث.

كيفية صلاة العيد؟

طريقة عمل الكنافة.

تحديد اتجاه القِبلة.

كيف ارسم للمبتدئين؟

ونعرض هنا كيف أجاب محرك البحث جوجل على تلك الأسئلة:

نصيحة عن فيروس كورونا؟

أجاب جوجل :«ضَع كمامة .. أنقِذ حياة غيرك.. ضَع كمامة.. اغسِل يديك.. أبقِ مسافة آمنة»

كيف اتمرن في المنزل؟

وعرض جوجل لتمرين النوم على الظهر ورفع الفخذين وتحركيهما للأمام والخلف والتكرار.

كيفية كتابة السيرة الذاتية؟

وأجاب جوجل بأنه توجد 5 خطوات لكتابة السيرة الذاتية وهي: «كتابة البيانات الشخصية.. وكتابة المؤهلات العلمية.. وكتابة خبرات العمل.. وكتابة الاهتمامات والإنجازات.. وكتابة المهارات.»

أفكارعشاء صحي سريع.

قدم جوجل عدة أفكار منها أطباق الدجاج مع البطاطس المهروسة وسلطة الخيار والطماطم والخس.

نصائح للحفاظ على البيئة.

ونصح جوجل بتقليل الحرائق والتدخين والحفاظ على جودة المياه والتخلص الصحيح من الفضلات وزرع الأشجار.

مقدمة بحث.

عرض جوجل عدة مواقع تقدم مقدمات للأبحاث.

كيفية صلاة العيد؟

وشرح جوجل كيفية أداء صلاة العيد.

طريقة عمل الكنافة.

قدم جوجل عدة فيديوهات على موقع يوتيوب تشرح كيفية عمل صنية الكنافة.

تحديد اتجاه القِبلة.

قدم جوجل شرحًا لأحد الموضوعات من موقع ويكيبيديا ويقدم فكرة ظل الشمس كدليل لاتجاه القبلة فى بعض الساعات من اليوم.

كيف أرسم للمبتدئين؟

عرض جوجل مقطع فيديو من موقع يوتيوب يشرح طريقة الرسم للمبتدئين.

تعرف على أكثر 10 أسئلة شيوعًا طرحها المصريون على جوجل في 2020

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