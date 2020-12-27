رئيس المجلس القومي لاتحاد المعاقين: الرئيس السيسي بمثابة أب لكل الأطفال ذوي الهمم (فيديو)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجهت أمل موبدة، رئيس المجلس القومي لاتحاد المعاقين، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندته وما قدمه لذوي الهمم، مؤكدة على ضرورة تطبيق قانون ذوي الإعاقة بصورته الحالية.

وقالت "أمل" في اتصال هاتفي ببرنامج "خابلانا" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "لو القانون يتم تنفيذه المعاقين هيكونوا في حتة تانية خالص، وقدرنا خلال الفترة الماضية نكسب أرض بدعم الرئيس السيسي".

وأضافت "الأطفال ذوي الإعاقة شايفينه من جوه وحسيت بملائكته، وعندهم كم من الحزن بعد إلاء الاحتفالية، كان أملهم يقعدوا معاه الكام ساعة دول، لأنهم يشعرون أنه أبوهم لصدقه في معاملته معهم".

وتابعت "حقيقي الدنيا اختلفت مع ذوي الإعاقة بصورة كبيرة، وعندي أمل أن كل معاق يلاقي وظيفة ويأخذ حقوقه خاصة أن أعدادهم تقدر ما بين 10 إلى 13 مليون، وما يحدث في مصر في هذا الملف كبير خاصة في وجود وزيرة التضامن الاجتماعي التي تفهم كثيرًا هذا الملف".

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