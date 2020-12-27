مصطفى مدبولى يترأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
الفجر
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بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين بتقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة والتأكيد على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التى سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

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