تعليم قنا: التناوب بين العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية والإدارات النوعية بالديوان والمدارس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بدء التناوب بين العاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية والإدارات النوعية بالديوان والمدارس في حدود 20% من حجم العمالة فيما لا يؤثر على أداء العمل بالإدارة.

وأوضح أن القرار لا ينطبق على الوظائف الإشرافية من مديري العموم ومديري الإدارات وموجهي العموم ومديري المدارس غير الخاضعين للإجازة الاستثنائية المقررة من قبل اللجنة الطبية العامة من أصحاب الحالات المرضية غير المستقرة.

وأعلن مدير تعليم قنا انه تطبيقا للمادة الخامسة من قرار السيد اللواء محافظ قنا رقم 446 يتم ايقاف العمل بقرار التناوب أو الاجازة الاستثنائية ايام الامتحانات لصالح العمل وحرصًا على انتظام أعمال المراقبة والامتحانات والتصحيح للفصل الدراسي الأول وانتهائها دون أي عقبات.
وشدد خالد على وجوب ارفاق تقرير طبي من الطب الوقائي بالمديرية او الإدارة الصحية للمصابين بفيروس كوفيد 19 أو المخالطين لهم للحصول على إجازة 14 يوم وعدم الاكتفاء بتقرير المستشفى.

جاء ذلك أثناء ترأس الدكتور صبري لاجتماع مديري عموم الديوان ومديري الادارات التعليمية في حضور الاستاذة منال عبد الوهاب وكيل المديرية والحاج سعيد حسن رئيس مجلس الأمناء للمحافظة ومحمد نصر الدين مدير المكتب الفني.

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