السعودية تسجل تراجعا مستمرا للإصابات اليومية بكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 163 حالة تم رصدها في بيانات أمس السبت، وسط تكثيف حملة التلقيح ضد المرض.

 

وأفادت الوزارة برصد 154 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة العامة للمصابين المسجلين إلى 362220 شخصا، وتعتبر حالات 2856 منهم نشطة، بينها 391 حرجة.

 

وتشير إحصائية اليوم إلى تراجع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأيام الأخيرة، وسجلت المملكة في 24 ديسمبر 189 حالة، وفي 25 ديسمبر 178، وفي 26 ديسمبر 163.

 

كما أفادت الوزارة برصد 9 وفيات جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6185 متوفيا.

 

ويسجل مؤشر الوفيات اليومية استقرارا نسبيا وبلغ في 24 ديسمبر 11 حالة، وفي 25 ديسمبر 9، وفي 26 ديسمبر 8.

 

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 353179 شخصا، بعد تسجيل 175 حالة شفاء جديدة.

 

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

 

وفي 25 ديسمبر عرضت وسائل إعلام المملكة مقطعا يوثق تلقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا.

 

ولاحقا أعلن وزير الصحة، توفيق الربيعة، أن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي إبن سلمان جرعة اللقاح شهدت ارتفاعا لمعدل التسجيل للتطعيم به 5 أضعاف.

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