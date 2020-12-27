محمد إبراهيم يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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 أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة بيراميدز بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.


ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.


وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو، ومحمد إبراهيم، ومحمد توني، ومحمد حسن.

خط الهجوم: شريف دابو، وشادي حسين.


بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، ومحمد مسعد، وأحمد غنيم، وعاشور الادهم، ووينفول كوبينا، ومصطفى ميسي


وتم استبعاد صالح جمعة بسبب إصابته بشد في السمانة، بالإضافة إلى حارس المرمى محمد جمال، ووليد عبد المنعم، ومحمود صقر، وسيف تقا، وعبد الرحمن بودي، وأحمد أمين أوفة.

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