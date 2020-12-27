السعيد ورمضان صبحي يقودان بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة الجولة الرابعة من الدوري الممتاز والتي تجمع بين الفريقين على استاد السويس.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي





خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي





خط الهجوم: جون أنطوي





ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:





مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمود وادي - دودو الجباس