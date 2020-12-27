هيئة الطيران السعودية: السماح بسفر غير السعوديين إلى خارج المملكة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، الأحد، السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وحسب صحيفة "عكاظ" سمحت الهيئة للناقلات الجوية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فايروس كوفيد 19 في المملكة.

 

وأوضحت الهيئة أن "هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فايروس كورونا المتحور، وفقا لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات".

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