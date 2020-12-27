تركيا تسجل 14205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 254 وفاة و14205 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14205 أشخاص، ليصل إلى مستوى 2147578 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة تراجعا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية بالمرض حيث بلغ يوم 23 ديسمبر 19650 حالة، وفي 24 ديسمبر 18102، وفي 25 ديسمبر 17543، وفي 26 ديسمبر 15118.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 19878 شخصا بعد تسجيل 254 حالة جديدة، مقابل 259 يوم 23 ديسمبر، و254 في 24 ديسمبر، و256 في 25 ديسمبر، و253 في 26 ديسمبر.

ويبقى عدد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا بالتالي فوق مستوى 250 حالة لليوم السابع على التوالي.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 21196 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 2015230 شخصا.