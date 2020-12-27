عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن قراراتها بشأن احتفالات رأس السنة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.

كما تقرر فرض غرامة فورية تقدر بـ50 جنيهًا للأفراد الذين لا يطبون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة بداية من يوم الأحد المقبل حسبما جاء ذلك خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

كما تقرر فرض غرامة فورية على مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ أربعة آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

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