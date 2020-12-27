تفاصيل العثور على بانجو مزروع في مدرسة بالدقهلية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت مدرسة بلجاي الابتدائية التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية عثور أحد العمل علي أشجلر لنبات البانجو مزروعة داخل المدرسة

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بعثور عامل علي شجر لنبات البانجو

إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المنصورة، وتم التحفظ علي النبات المشتبه فيه كونه لنبات البانجو، وبسؤال العامل المبلغ، إتهم اثنين من العاملين بالمدرسة، بعد سماعه لهما يتحدثا عن زرع البانجو ونموه بالمدرسة

تحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة لمباىة التحقيقات

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