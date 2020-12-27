وفاة حفيدة الفنان الراحل عمر الحريري

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أعلنت ميريت الحريري ابنة الفنان عمر الحريري عن وفا،حفيدته سمير عبد العزيز، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت قائله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت اليوم ابنة شقيقتي الشابة ياسمين سمير عبدالعزيز، ابنة المرحومة نيفين عمر الحريري والمرحوم سمير عبدالعزيز ووالدة المرحومة هنا ياسر الشلقامي وزياد ياسر الشلقامي وشقيقة أحمد سمير عبد العزيز، وحفيدة الفنان عمر الحريري، وبنت خالة أولادي، بعد صراع طويل مع المرض".



وأضافت قائله: "اقتصر العزاء مع صلاة الظهر في مدافن العائلة، برجاء قراءة الفاتحة".

